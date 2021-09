Dal chirurgo con Gemma: labbra e seno nuovi per la dama del trono over

Solo un anno fa si era concessa un lifting per sentirsi più giovane. Quest'anno Gemma Galgani ritorna dal chirurgo prima per rimpolpare le labbra e dopo per rifarsi il seno. Si apre così la nuova stagione di "Uomini e Donne". Le telecamere del programma di Maria De Filippi hanno seguito la dama torinese durante l'estate e hanno documentato il cambiamento della 70enne, star del trono over.

Gemma, da anni ormai nel programma, cerca l'amore e quest'anno nonostante le delusioni passate ha più fiducia in se stessa e spera di fare strage di cuori. "Sono molto contenta perché ho superato anche una prova contro me stessa", ha dichiarato in studio la dama.

Non sono mancate le polemiche, soprattutto da parte di Tina Cipollari. Per l'opinionista di "Uomini e Donne" è assurdo che una donna dell'età di Gemma possa cedere alla chirurgia al fine di trovare l'amore della sua vita. "Una donna intelligente a 72 anni, dopo tanto tempo, prova ad accettarsi non va dal chirurgo. C'è un limite", questa la dura critica di Cipollari.