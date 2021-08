Gemma Galgani scatenata: seno rifatto a 71 anni per trovare il principe azzurro

La vita ricomincia a 71 anni. Almeno per Gemma Galgani che ha deciso di mettersi nelle mani di un chirurgo plastico per dare un ritocchino al proprio fisico e sentirsi qualche anno di meno. La dama di " Uomini e donne ", che già aveva fatto un lifting, si è rifatta il seno guadagnando qualche taglia. "Ho ceduto alla vanità lo ammetto - dice a " Nuovo Tv " -. Ho deciso di fare un regalo a me stessa e sono pienamente soddisfatta".

Il settimanale pubblica in anteprima alcuni scatti di Gemma con il nuovo look. Viso fresco a ringiovanito e un décolleté decisamente più florido che lei non esita a mettere in mostra. Quella del ritocco è stata un'idea arrivata verso la fine dell'ultima stagione di "Uomini e donne". "Ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali e così ha cominciato a stuzzicarmi l'idea di un nuovo miglioramento fisico, un cambiamento che mi potesse rendere più sicura anche a livello emotivo" racconta lei.

La Galgani racconta di essersi sottoposta all'intervento senza alcuna paura e di non preoccuparsi nemmeno delle malelingue pronte a criticarla per questa decisione presa a 71 anni. "Porto avanti le mie idee senza guardarmi indietro - afferma -. Mi chiedo che senso abbia offendermi gratuitamente. Mi piacerebbe invece essere d'esempio a tutte quelle donne che, alla mia età, non hanno il coraggio di fare quello che ho fatto io, magari proprio per paura di quello che possono pensare gli altri".

E con un fisico nuovo e ringiovanito Gemma ora può pensare anche al cuore... "Mi sento meglio anche con me stessa - conclude -. Non mi resta che incontrare il mio principe per scrivere insieme il lieto fine. Ma stavolta non lo voglio azzurro, lo voglio vero".

POTREBBE INTERESSARTI: