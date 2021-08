"Uomini e Donne": Roberta, Joele e Matteo sono i nuovi tronisti

Con Andrea Nicole , la tronista che prima era un uomo, sul trono di " Uomini e Donne " dal 13 settembre su Canale 5 , siederanno anche Roberta , Joele e Matteo . Roberta si descrive come molto schietta e determinata, Matteo racconta di vivere in una casa popolare a Roma e Joele parla della sua passione per lo sport. Riusciranno a trovare l'amore nel talk dei sentimenti di Maria De Filippi ?

ROBERTA - Roberta ha 21 anni e viene da Roma. Giura di essere "molto schietta, sincera e limpida" e di dire "sempre la verità". "Sono sensibile e gelosa di questo mio lato - racconta - Non temo il giudizio della gente e chi mi conosce veramente sa che persona sono. L'orgoglio non mi appartiene e non mi piace neanche nelle altre persone, perché ritengo che la capacità di riconoscere i propri sbagli e chiedere scusa sia una forma di forza e di intelligenza e non di debolezza. La mia famiglia è il punto di forza. Siamo io mamma e le mie due sorelle. Ho perso mio padre a 14 anni, all'inizio mi sono chiusa in me stessa e non riuscivo ad affrontare questo dolore con nessuno, forse ero solo troppo piccola e ci ho messo del tempo per capire che dal dolore non possiamo sfuggire ma possiamo solo imparare a conviverci per tutta la vita".

MATTEO - Matteo ha 24 anni e viene da Roma. "Provengo da una famiglia molto umile ma piena di amore - racconta - viviamo in una casa popolare, siamo 7 in tutto: mamma, papà e 5 figli, e in più Sydney la cagnolona. lo sono il piccoletto di casa e per mamma e papà non è stato facile crescere e mantenere 5 figli. Non mi vergogno a dire che ci sono stati momenti difficili nei quali c’erano le candele ad illuminare casa". Appassionato di calcio, ha giocato in una squadra spagnola prima di un brutto infortunio. Matteo dice di essere una "testa calda, che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno". Single da tre anni, si è innamorato solo una volta.

JOELE - Joele è veneto ed abita in un paesino in provincia di Venezia. Ha un diploma in ragioneria e lavora in un concessionario d’auto. Ha 26 anni ed è anche un grande appassionato di sport, soprattutto basket e calcio, che pratica da quando è piccolo.

