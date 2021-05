"Uomini e Donne", Tina contro Gemma: "Non puoi emozionarti anche se vola un moscerino"

"Uomini e Donne" arriva alla fine della stagione. L'ultima puntata del dating-show di Maria De Filippi, che si ferma per la pausa estiva e riprenderà a settembre, è dedicata al trono over. Non manca quindi il solito battibecco tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. "Non puoi emozionarti anche se vola un moscerino", l'opinionista attacca la dama torinese che si emoziona in studio guardando una vecchia coppia del programma che racconta la loro relazione dopo aver abbandonato la trasmissione.

Si sà Gemma sogna ancora di trovare l'amore della sua vita grazie a "Uomini e Donne" e replica con decisione a Tina: "Mi emozionano tutte le coppie perché rappresentano quello che vorrei". Non è stata una buona stagione per la dama torinese, sono state tante le delusioni amorose per lei anche quest'anno. "Adesso non posso più mostrare le mie emozioni?", chiede infastidita Gemma a Tina che non crede che la commozione della dama sia reale. "La tua è solo strategia", conclude l'opinionista.