"Uomini e Donne", Anna contro Biagio: "Hai insistito per portarmi in camera" 

Diventa sempre più difficile per Biagio trovare l'amore a "Uomini e Donne". Il cavaliere del trono over si trova ancora una volta respinto da una nuova dama. Anna è arrivata nel programma proprio per conoscere Biagio, ma sono bastate solo alcune uscite per capire che il cavaliere non fa per lei. Biagio è stato accusato di essere "troppo insistente", e Anna non è la prima che denuncia questo atteggiamento. Seppure con il sorriso sulle labbra Anna dichiara che il cavaliere ha provato più volte a strapparle qualche effusione. "Hai provato a baciarmi ogni sera e hai provato a portarmi in camera dicendomi che dovevi farmi vedere una cosa", rivela la dama.

"Ma si può dire ad una donna una frase di questo genere?", chiede indignata Tina che non sembra essere dalla parte di Biagio. Il cavaliere ha provato a giustificarsi dichiarando che Anna si è mostrata più volte distante. "Ogni volta che cercavo un contatto ti allontanavi", confessa Biagio, ma questa affermazione ha convinto parterre e opinionisti, neppure Anna che spiega che "tra di loro non è scattato nulla" e che la loro frequentazione si interrompe qui.