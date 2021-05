Nuovo scontro tra Tina e Gemma: ”É inutile che fai il tacchino nel pollaio”

Tra Gemma e Isabella non si riesce proprio a trovare un punto d’incontro. E l’intervento di Tina non aiuta: “Tu parli sempre della tua indipendenza…Ma sai Gemma che Isabella è stata una grande modella? È inutile che rosichi e fai il tacchino del pollaio, è la verità. Accetta Isabella”.

A “Uomini e Donne” va in scena l’ennesimo scontro infuocato. La dama torinese non ci sta e controbatte: “Vacci piano. Io ho sempre lavorato per essere libera e non dipendere da nessuno. Andrei a pulire anche i gabinetti per essere indipendente. Io ho il teatro nel sangue, fa parte del mio Dna, non andrò mai in pensione”.

Interviene anche Isabella, che risponde a tono: “Gemma parli con la regina dell’indipendenza, quest’anno faccio 42 anni di lavoro e sono sempre stata autonoma. Sembra che solo tu sei indipendente?”.

Tina torna alla carica e continua a battibeccare con Gemma: “Non è che io mi invento le cose, me le dicono persone che sanno”. Lo scambio acceso si chiude con l’intervento di Maria De Filippi. Ma non sarà l’ultimo, c’è da crederci.