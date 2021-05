Scontro tra Gemma e Isabella: "É una donna fredda, non le va bene niente"

Nuovo scontro tra Isabella e Gemma a "Uomini e Donne". La dama di Torino interviene a gamba tesa, mentre un corteggiatore sta tessendo le lodi di Isabella: "Passionale ha un significato? Lei non lo è di certo. Io dico quello che penso". Parte subito la replica dell'interessata: "Io non mi sono mai permessa di giudicare, come sei non è affar mio. Ma francamente i tuoi giudizi mi hanno stufato, ci impiego troppo a decidere? Tu con lui ti sei sentita quattro mesi".

Nicola si sente chiamato in causa, interviene ed è qui che il botta e risposta diventa sempre più acceso. "Adesso ti dico una cosa: io ho molte amiche tra la mia età e quella di Gemma, se un ragazzo di 27 anni come te avesse chattato durante il covid con una di loro, pensando che fosse innamorato di lei, io avrei legato la mia amica!".

Il 27enne non ci sta e parte all'attacco: "Non capisco il punto. Dove vuoi arrivare Isabella? A me non interessa quello che pensa lei, a me interessa quella di Gemma. Io sono in pace con me stesso".

Nella bagarre interviene anche Gianni Sperti e la stessa Gemma e il battibecco continua.