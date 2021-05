"Uomini e Donne", Isabella contro Gemma: "Sei scortese"

È ufficiale Gemma e Isabella non vanno d'accordo. Le due dame del trono over discutono nuovamente nello studio di "Uomini e Donne". La causa è sempre la stessa: Aldo. Dopo una breve frequentazione con Gemma e solo una cena con Isabella, Aldo ha deciso di allontanarsi da entrambe ma l'astio tra le due dame è rimasto, così come i battibecchi in studio. "Gemma sei scortese", attacca Isabella.

Isabella prova a spiegare come la pensa del rapporto tra Gemma e Aldo, ma la dama torinese la interrompe e la accusa di essere "una donna troppo rigida". Una critica che è stata mossa più volte a Isabella che questa volta non ci sta.