Tensione tra Armando e Nicola: "Una farsa la storia con Gemma, sicuro che ti piacciono le donne?"

Duro faccia a faccia nello studio di "Uomini e Donne" tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli. I due protagonisti del Trono over hanno avuto un duro confronto dopo l'esibizione del giorno di Gemma Galgani. Il can can della dama torinese è piaciuto a tutti meno che all'opinionista del programma, Tina Cipollari. Così, Vivarelli ha voluto spezzare una lancia in difesa di Gemma, con cui in passato aveva avuto una lunga frequentazione. Una scelta che è stata giudicata come ipocrita da parte di Incarnato: "La tua storia con lei è stata una farsa - ha attaccato il cavaliere - In quattro mesi non hai dato un bacio a Gemma".

Da queste parole è nato un durissimo faccia a faccia, in cui Incarnato è arrivato a mettere in discussione la sessualità di Nicola: "Ti posso fare una domanda? Ma le donne ti piacciono?", chiede Armando. “Se mi piacessero gli uomini, non esiterei a dirlo perché non me ne vergognerei - è stata la risposta di Nicola - ognuno è libero di esprimere la propria sessualità come vuole".