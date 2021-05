Tina Cipollari critica il can can "osé" di Gemma Galgani: "Ridicolo alla tua età"

Gemma Galgani ha conquistato il parterre di "Uomini e Donne" con la sua ultima esibizione. La storica dama del programma condotto da Maria De Filippi ha partecipato alla sfilata dal tema "Seducente come un sogno d'estate" e ha battuto tutte le sue rivali con un can can che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Gemma, in abito rosa fluo, ha ottenuto i voti più alti dal pubblico maschile in studio ma nonostante ciò non ha ricevuto solo complimenti. "Sono a dir poco disgustata - ha attaccato Tina Cipollari - è ridicolo alla tua età". "Bisogna riconoscere la grinta, l’energia, l’agilità e il fisico di una donna di 72 anni, è stata davvero bravissima”, ha commentato invece Gianni Sperti.