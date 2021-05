"Uomini e Donne", Gemma si ingelosisce e ritorna con Aldo 

Aveva interrotto la frequentazione con Aldo solo qualche settimana fa, ma vederlo uscire con Isabella non le è piaciuto affatto. Si tratta di Gemma, la dama torinese del trono over che nello studio di "Uomini e Donne" ha dichiarato di aver cambiato idea rispetto ad Aldo e che adesso vorrebbe rivederlo per una cena. La proposta ha scatenato diverse polemiche in studio a partire dagli opinionisti, Tina e Gianni, che non credono assolutamente nell'interesse della dama nei confronti del cavaliere.

Anche Isabella non ha preso bene il cambiamento di Gemma e senza mezzi termini le ha detto: "Sono sempre stata interessata ad Aldo, ma non ho mai chiesto il suo numero perché sapevo che usciva con te". Isabella, in ogni caso, non vuole mettersi di traverso tra la dama e il cavaliere, per questo motivo decide di interrompere, almeno per il momento, la frequentazione con Aldo.

Il cavaliere tra le due dame non ha preso posizione anzi, ha accettato di vedere Gemma, ma ha anche chiesto a Isabella di ballare. La dama ha rifiutato e lui, allora, ha danzato con Gemma. I due poi si sono scambiati un bacio a stampo con le mascherine. Una messa in scena per gli opinionisti, che non credono che tra i due ci possa essere della passione vera.