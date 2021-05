"Uomini e Donne", Aldo chiude con Gemma: "Voglio azzerare tutto"

Aldo mette fine alla frequentazione con Gemma. A "Uomini e Donne" il cavaliere dichiara: "Voglio azzerare tutto". Aldo vuole continuare a partecipare al programma, ma non con Gemma. I due inizialmente erano solo amici, ma la vicinanza tra Aldo e Isabella ha scatenato la gelosia di Gemma che ha voluto da subito iniziare a fare sul serio con il cavaliere campano. A quel punto, però, Aldo si è ritirato e ha deciso di allontanarsi dalla dama torinese.

"Sono attratto da Gemma, ma lei si è svegliata troppo tardi", fa sapere Aldo ma le sue motivazioni non convincono Gianni Sperti che crede che il cavaliere non sia mai stato interessato alla dama. "Aldo è stato interessato a Gemma solo fino a quando lei gli ha offerto amicizia, nel momento in cui Gemma ha deciso di offrirgli di più, lui si è ritirato", accusa l'opinionista che questa volta prende le parti della dama torinese.