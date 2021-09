"Uomini e Donne", le lacrime di Andrea Nicole: "Ho paura"

"Sto tornando indietro, dietro a cose che non voglio più vivere, cose che non mi fanno piacere". È lo sfogo di Andrea Nicole, la tronista di "Uomini e Donne". La 29enne si riferisce ai dubbi nei confronti di Ciprian, uno dei suoi corteggiatori. In studio qualcuno ha accusato il giovane di non essere realmente interessato alla tronista. "Ho paura perché non saprò mai cosa pensa realmente una persona - rivela Andrea - se quello che mi sta dicendo è a pieno la verità".

I dubbi su Ciprian hanno sollecitato delle paure già presenti nella vita della tronista che a "Uomini e Donne" vuole trovare l'amore, ma che sa che per lei potrebbe essere tutto più complesso. Andrea Nicole nel 2014 ha terminato il percorso per diventare donna e quando si è presentata nel dating-show di Canale 5 ha subito dichiarato di mettere in conto la possibilità che qualcuno possa decidere di non frequentarla a causa del suo passato.

La tronista ha paura che i suoi corteggiatori possano "omettere, non dirmi qualcosa per non offendermi, per non farmi rimanere male", spiega andrea Nicole. "Non voglio più sentirmi in difetto rispetto alla persona che ho al mio fianco - riferisce la 29enne - dopo tutto quello che ho fatto non è giusto. Perché ho fatto tutto ciò affinchè Andrea esistesse e non soccombesse", conclude.

Ma se la situazione con Ciprian provoca pensieri tristi e negativi nei confronti di Andrea Nicole, quella con Gabrio le regala delle emozioni. Il giovane, infatti, ha deciso di aprirsi e raccontare, in una lettera alla tronista, la storia della sua infanzia. Orfano di padre e cresciuto nella povertà in Russia, Gabrio ha vissuto con la madre che però lo maltrattava. Da piccolo faceva la carità e accudiva il fratello minore. A sei anni, però, è arrivato in Italia e dopo due anni in orfanotrofio è stato adottato da quella che è oggi la sua famiglia. Gabrio ci ha tenuto a raccontare il suo passato al fine di condividere qualcosa di intimo e profondo con Andrea Nicole per iniziare una frequentazione onesta ed equilibrata.