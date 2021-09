Andrea Nicole si confronta con il parterre maschile: non tutti, però, sono pronti a corteggiarla

Dopo la presentazione in studio Andrea Nicole si confronta con il parterre maschile. La nuova tronista di "Uomini e Donne" prova a farsi conoscere e si rende diponibile per chiarire dubbi e curiosità sul suo conto. Nel 2014, la 29enne ha terminato il percorso per diventare donna e a "Uomini e Donne" mette in conto la possibilità che qualcuno possa decidere di non frequentarla a causa del suo passato. "C'è un vincolo che non mi spinge oltre nella conoscenza", così Stefano, senza tanti giri di parole, ammette di non essere interessato ad Andrea Nicole. "Mi fa strano, è una questione che mi bloccherebbe", è invece il giudizio di un altro corteggiatore.

Ma se da un lato ci sono ragazzi che hanno deciso di non frequentare Nicole, subito, senza neppure darle la possibilità di farsi conoscere, ce ne sono altri che sembrano entusiasti di iniziare questa nuova conoscenza. Per questi sembra non sia rilevante il fatto che Nicole, che dal 2014 anche per la legge italiana è considerata a tutti gli effetti una donna, sia nata nel corpo di un uomo. Tra questi spicca Alessandro che dichiara: "Inizialmente, prima di vederla, ho pensato che una situazione del genere potesse rappresentare un problema, ma quando l'ho vista mi sono detto che non le manca nulla", conclude.