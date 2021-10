Isabella chiude con Michele e lo accusa in puntata: "Ho pagato io la cena"

Per Isabella Ricci non prosegue neppure la frequentazione con Michele. Dopo che lui è arrivato a "Uomini e Donne" per conoscere la dama, i due hanno passato una serata insieme. Ma sembra che a Isabella non sia piaciuto il comportamento del cavaliere. L'uomo non aveva provveduto a scegliere il ristorante e ha chiesto alla dama chi avrebbe pagato prima il taxi e poi la cena. Una richiesta che non è affatto piaciuta alla dama che ha pagato il conto risentita. "Quando la cena è finita, lui mi ha chiesto come pagare. Siccome l'ho visto titubante, ho detto metto tutto sul mio conto e ho chiuso così. Non voglio andare oltre e mi fermerei. Voglio lasciare stare. Non ci siamo proprio trovati", spiega la dama che interrompe così la frequentazione.

"Quello che hai detto tu è una bugia. Hai mortificato una persona", è la replica di Michele. L'uomo è stato attaccato anche da Tina Cipollari che ha, invece, appoggiato Isabella. Non è dello stesso parere Gianni Sperti. "Isabella era la sua prima volta, era spaesato", sostiene Gianni Sperti che aggiunge: "E poi cosa c'è di male se la cena la paga una donna? ".