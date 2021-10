"Uomini e Donne", Tina furiosa contro Gemma: "Bugiarda, hai baciato Biagio"

"Sei la vergogna di questo studio, dici solo frottole". Tina Cipollari è furiosa con Gemma Galgani. L'opinionista si scaglia contro la dama torinese e l'accusa di essere una bugiarda. La dama più famosa del trono over recentemente ha dichiarato di non aver mai baciato Biagio, ma un video dimostrerebbe il contrario. Gemma ha infatti dimenticato che tempo fa, proprio nello studio di "Uomini e Donne", aveva dichiarato il contrario: tra lei e Biagio ci sarebbe stato un bacio raccontato come "al limite del pornografico".

La dama messa davanti all'evidenza non può più mentire. "Chiedo venia per questo", dichiara Gemma che spiega di aver rimosso quel momento. "Il problema non è la bugia, anche se puerile, il problema è che loro si sono messi d'accordo, perché il bacio se lo sono dati entrambi", interviene nella questione Isabella che nelle scorse puntate è stata accusata di essere bugiarda. Secondo la dama torinese, Isabella avrebbe nascosto a tutti di aver condiviso alcuni momenti più intimi e affettuosi con Biagio.