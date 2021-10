"Uomini e Donne", Sossio e Ursula tornano insieme per la figlia

Sossio e Ursula ci riprovano: "Uniti speriamo per sempre" Instagram 1 di 12 Instagram 2 di 12 Instagram 3 di 12 Instagram 4 di 12 Instagram 5 di 12 Instagram 6 di 12 Instagram 7 di 12 Instagram 8 di 12 Instagram 9 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

E' arrivato il lieto fine per Ursula Bernardo e Sossio Aruta, una delle coppie più amate del trono over di "Uomini e Donne". Nello salotto di Maria De Filippi si erano conosciuti e innamorati, tanto da mettere al mondo due anni fa la piccola Bianca. Qualcosa negli ultimi tempi si era incrinato, ma per il compleanno della bimba hanno pubblicato la foto del bacio e un commento che fa ben sperare: "Uniti speriamo per sempre".