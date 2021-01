"Uomini e Donne", la sorpresa di Ursula a Sossio Aruta per i suoi 50 anni

La prima puntata del 2021 di "Uomini e Donne" riparte da una storica coppia. Nello studio del programma di Maria De Filippi torna una storica coppia: Sossio Aruta e Ursula Bennardo, che hanno raccontato la loro vita insieme, a cui da appena un anno si è aggiunta la figlia Bianca.

Durante la puntata odierna, inoltre, Ursula ha voluto fare una sorpresa all'ex calciatore, dedicandogli una commovente lettera per i suoi 50 anni: "Vorrei gioire con te per quello che la vita ti ha dato - ha scritto - me e la nostra piccola Bianca. Hai una spalla su cui appoggiarti per tutta la vita, la mia".