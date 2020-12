La tronista Sophie delusa da Matteo: "Mi fai schifo"

Puntata movimentata di "Uomini e Donne" per la tronista Sophie Codegoni. La ragazza ha deciso di portare in esterna soltanto Matteo, ma una volta in studio il ragazzo esprime qualche dubbio sulla loro relazione. Alla provocazione di Maria De Filippi, che gli chiede cosa farebbe qualora fosse lui la scelta, il ragazzo risponde: "A oggi direi di no".

Parole che hanno lasciato letteralmente a bocca aperta la tronista: "Non è che se usciamo dal programma insieme, allora siamo sposati - dice - chi credi di prendere in giro? Voglio veramente legarmi a una persona, non mi va di perdere tempo. Tu invece di sei montato un po' troppo la testa, mi fai schifo".