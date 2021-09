"Uomini e Donne", Sossio Aruta e Ursula Bennardo si dicono addio: l'annuncio social

La storia d’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo sembrerebbe essere terminata. E' stato proprio l'ex di "Uomini e Donne", che attraverso il suo profilo social, ha dato l'annuncio, allegando un'immagine su fondo nero con la scritta "Game Over": "Purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali".

"Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d’amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne. Mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia e che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra splendida bambina Bianca", ha scritto Sossio nel suo lungo messaggio.

I due si erano conosciuti circa tre anni fa durante "Uomini e Donne", iniziando poi la loro relazione. Nel 2018 il loro amore sembrava essere naufragato dopo aver partecipato a "Temptation Island" ma poi si erano riappacificati e dopo qualche mese hanno concepito la figlia Bianca, la quale che ora ha quasi due anni. Fino ad alcuni giorni prima i due si erano mostrati sui social felici e sorridenti e negli ultimi mesi avevano anche dichiarato di aver intenzione di sposarsi.

Sossio ha terminato il suo messaggio social, spiegando: "La nostra storia è arrivata al capolinea… Prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate".