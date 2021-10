"Uomini e Donne", Andrea Nicole e Ciprian si baciano... ma a telecamere spente

Non ci sono dubbi, l'interesse Andrea Nicole e Ciprian è ormai chiaro a tutti. I due durante l'ultima esterna a "Uomini e Donne" si sono baciati, ma a telecamere spente. A chiedere di essere laciati soli è stata la tronista che ha preferito un po' di intimità. "È stato un bacio molto dolce", ha dichiarato in studio Ciprian che si aspettava, forse, un po' più di passione. Andrea Nicole, invece, è apparsa molto imbarazzata. "Non sono abituata a farmi vedere in queste situazioni", ha spiegato la tronista, ma Maria De Filippi ha provato a tranquillizzara: "Guarda che non si è visto niente".

Chi ha mostrato, invece, i propri dubbi nei confronti di Ciprian è Gianni Sperti. "Non mi fido", ha spiegato l'opinionista che non riesce a credere ai sentimenti del corteggiatore che qualche settimana fa avrebbe dichiarato di voler corteggiare anche l'altra tronista, Roberta, atteggiamento per Sperti che sarebbe riconducibile a poco interesse per Andrea Nicole. "È un tuo punto di vista - ha replicato la tronista - io mi fido".