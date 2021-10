"Uomini e Donne", il bacio tra Gemma e Costabile

Gemma ritrova il sorriso a "Uomini e Donne" e dopo un periodo di forti delusioni trova conforto tra le braccia di un nuovo cavaliere: Costabile. Tra i due scoppia la passione durante l'esterna e si lasciano andare a baci e dolci effusioni. Gemma è felice e fiduciosa rispetto al futuro di questa relazione appena nata, ma l'opinionista Tina non approva e fa sapere: “A me sinceramente hanno fatto schifo. Due nonni che si baciano… a me ha dato fastidio”, commenta.

Ma se da un lato Tina è categorica e non vuole dare credito "all'ennesima" relazione della dama torinese, Gianni Sperti si dice piacevolmente colpito e contento se finalmente la dama più celebre del trono over abbia trovato, dopo tanto, una persona che ricambi e possa renderla felice. Anche Costabile difende l'incontro e i baci con Gemma: "Il sentimento non deve scandalizzare. Ci si deve voler bene a tutte le età", dichiara l'uomo che al momento sembra davvero interessato alla sua dama.