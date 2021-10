"Uomini e Donne", Tina rovescia un secchio d'acqua addosso a Gemma... di nuovo

Nuova secchiata d'acqua per Gemma Galgani da parte di Tina Cipollari. È successo durante l'ultima puntata di "Uomini e Donne", ma il pubblico del dating show di Canale 5 ricorderà che non è la prima volta che l'opinionista sorprende la dama torinese con un mega gattone. Questa volta Gemma si era appena esibita nella sfilata di seduzione e per l'occasione aveva deciso di conquistare il parterre maschile con una passerella in perfetto stile "car wash". Per questo motivo in studio era presente una secchio pieno d'acqua e Tina non ha perso l'occasione di inzuppare la sua "nemica".

Gemma per niente sorpresa dal gesto dell'opinionista ha subito recuperato la spugna e l'ha rilanciata al mittente. "Non sei normale, qui si scivola", ha dichiarato la dama torinese ma l'opinionista per niente pentita ha iniziato a ridere soddisfatta delle scherzo perfettamente riuscito.