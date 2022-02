"Uomini e Donne", Giorgio Manetti ha un messaggio per Gemma: "Non incolpare Tina per i tuoi fallimenti"

Non ha saputo trattenere le lacrime Gemma Galgani quando ha ricevuto, durante la puntata dell'8 febbraio di "Uomini e Donne", un video-messaggio da parte del suo ex Giorgio Manetti. L'uomo, interpellato da Tina Cipollari, ha preso le difese dell'opinionista e ha consigliato a Gemma di non incolpare gli altri per i suoi fallimenti. "Cara Gemma se un uomo ha le cosiddette non si fa intimorire e va avanti per la sua strada, se ti vuole bene non si cura delle critiche di Tina". Così Giorgio si è aggiunto ad altri ex "fidanzati" di Gemma, tutti invitati a dire la propria da Tina dopo che la dama torinese ha più volte accusato l'opinionista di condizionare negativamente i suoi corteggiatori.

"Smettila di lamentarti è ora di finirla - ha continuato Manetti che ha aggiunto - non dare colpa a Tina dei tuoi fallimenti perché dice sempre la verità". La storia tra Gemma e Giorgio è stata forse l'amore più importante per la dama torinese nell'ambito del suo percorso a "Uomini e Donne". Anche quella è finita male, creando molte sofferenze alla dama più celebre del trono over.

Per fortuna, però, Gemma è sempre molto corteggiata e per lei è arrivato un nuovo cavaliere che le ha fatto ritornare il sorriso, dopo il duro messaggio di Giorgio.