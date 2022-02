"Uomini e Donne", Andrea Nicole e Ciprian tornano in studio e Maria si scusa: "Ero partita prevenuta"

Momenti di grandissima emozione a "Uomini e Donne" per il ritorno in studio di Andrea Nicole e Ciprian, che dopo l'improvviso colpo di scena con cui avevano deciso di lasciare il programma, possono condividere il momento della scelta tra l'entusiasmo generale. I due avevano confessato alla redazione di aver trascorso la notte insieme, suscitando la perplessità dell'intero studio a partire da Maria De Filippi, la prima a scusarsi con il ragazzo durante la puntata di lunedì 7 febbraio.

"Non credevo che fossi sincero e l'ho detto davanti a tutti. E davanti a tutti mi ricredo su quello che ho detto, come è giusto che sia - esordisce la padrona di casa - Avendo tu fatto il provino come tronista, io ero partita molto prevenuta. Sono contenta che non ci sia stata una presa in giro per lei, perché ci tenevo".

Quindi, rivolgendosi ad Andrea Nicole, prosegue: "Nessuno ce l'aveva con te, erano solo i tempi (che insospettivano). L'aggressività di Gianni non era rivolta alla tua persona, bensì al Trono che occupavi e al ruolo che avevi in questo programma, per cui voleva che finisse tutto perfettamente".

Senza nascondere l'emozione, la tronista rivela la soddisfazione per la storia che sta vivendo: "Mi spiace non essere riuscita a scusarmi come avrei potuto e dovuto. Io sono tanto contenta di aver avuto ragione, di aver fatto tutto nel modo più sincero possibile, anche nell'errore che ho commesso. Sono contenta che le persone con cui ci stiamo frequentando riescano a vedere in Ciprian quello che ho visto io. Sono contenta anche per aver sentito le tue scuse a Ciprian, perché tendo sempre a sobbarcarmi anche le emozioni altrui e mi spiaceva quando veniva attaccato durante il nostro percorso. Mi fa piacere sentire che non sono più la sola a crederci".

Il ritorno in studio, con tanto di annuncio di una nuova convivenza dei due, diventa quindi l'occasione per vivere in maniera ufficiale la scelta, il perfetto lieto fine del loro percorso all'interno del programma.