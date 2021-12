Andrea Nicole e Ciprian sotto attacco dopo la notte insieme, Gianni e Tina: "Che delusione! Fasulli!"

A "Uomini e Donne" va in onda la puntata che non ti aspetti. Andrea Nicole si presenta in studio insieme a Ciprian: "Abbiamo trascorso la notte insieme''. La confessione piomba come un fulmine nello studio e scatena la reazione di Alessandro: "Non ci hai fatto un gran bella figura, non hai portato rispetto al programma né a me". Ma soprattutto Gianni e Tina non trattengono la rabbia per quanto avvenuto.

Parte un'escalation che toglie a più riprese la parola ad Andrea Nicole e a Ciprian. Lo studio si ribella, ma chi non accetta quanto è successo è Gianni, profondamente deluso, non riesce a trattenersi: "Sei una disonesta! Non meritavi questa opportunità! Sei l'esempio di una persona non perbene, ci tenevo tantissimo in questo percorso e nel messaggio che portavi. Che delusione!”.

Tina, poi, ci mette il carico: "Io ora lo dico, non avevo mai creduto in te Andrea Nicole. Uscivo sempre quando toccava a te perché non mi sei mai piaciuta. Ho avuto ragione. Sei fasulla. Siete due brutti esempi. Nella vita esiste il rispetto e la gratitudine".

La calma è riportata da Maria De Filippi che ha ascoltato le parole della tronista e del corteggiatore in silenzio per poi ammettere di esserci rimasta male: "Andrea Nicole resto convinta della scelta di averti messo sul trono. Mi dispiace solo che tu non abbia avvisato, perché avresti trovato comprensione. Chi ti vuole bene non ti mette in difficoltà...e aspetta la mattina dopo".