"Uomini e Donne" la nuova segnalazione su Eleonora mette in crisi Luca

Aumentano i dubbi di Luca su Eleonora. La frequentazione tra i due a "Uomini e Donne" è iniziata molto bene fino a quando non sono arrivate delle segnalazioni sulla vita privata della corteggiatrice del trono classico. Dopo un primo momento di incertezza Luca ha deciso di provare a fidarsi, ma durante la messa in onda dell'ultima puntata una nuova segnalazione aumenta i dubbi del tronista. Secondo la "testimone" (che vuole rimanere anonima al pubblico di "Uomini e Donne") Eleonora sarebbe già fidanzata o comunque avrebbe avuto un fidanzato quando ha iniziato a frequentare il programma: una situazione che, ovviamente, non è consentita dalle regole del dating-show di Maria De Filippi.

La testimonianza arriva proprio da una vicina di casa del presunto compagno di Eleonora e "sul campanello dell'appartamento ci sarebbe il nome di entrambi". Una prova che basterebbe a Luca per non fidarsi della sua corteggiatrice. Forse il tronista dopo questa segnalazione non vorrà continuare il suo percorso con Eleonora, ma questo si saprà solo nella prossima puntata.