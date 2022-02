"Uomini e Donne", Gemma fa sparire la sedia di Tina: l'ira dell'opinionista

Non c'è tregua tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Ogni scusa è un buon motivo per litigare e farsi i dispetti. Questa volta è la dama torinese a vendicarsi con l'opinionista e mentre lei è assente dallo studio fa sparire la sua sedia. "Vai a riprendere immediatamente la sedia e chiedi scusa", Tina accusa subito Gemma che ribatte: "L'ho portata a prendere una boccata d'aria". È questo l'ennesimo siparietto tra le due nemiche del trono over.

"Cafona, maleducata, ma come cadi in basso. Hai tutta questa cattiveria perchè vieni respinta da tutti gli uomini. Sei una donna destinata alla solitudine eterna", Tina senza pietà prova a vendicarsi a sua volta sottraendo la sedia alla dama torinese che si siede a terra scatenando lo stupore e l'ilarità del pubblico in studio.