"Uomini e Donne", Silvio lancia una proposta piccante a Gemma

A"Uomini e Donne" Gemma Galgani è sempre più presa da Silvio. I due hanno avuto un confronto piccante e il cavaliere si è lanciato in una richiesta bollente: "Facciamo petting?". In studio, la dama si complimenta con l'uomo per il comportamento che le ha riservato. Subito dopo, però Gemma si scaglia contro Paola, colpevole di aver provato a mettersi tra lei e Silvio chiedendo al cavaliere di ballare. "Sei stata scorretta perché lui ha mostrato un interesse per me. Non so perché lo fai: pensi di essere superiore?".

"Non è la prima volta che chiedo a un signore di ballare. Ho chiesto a Silvio di ballare perché non ti avevo vista", è la replica Paola. "Ma come puoi pensare che io non ci fossi?", ribatte ancora Gemma. Gianni Sperti prende le difese della dama del trono over, sostenendo che Paola si abituata a invitare tutti gli uomini che le interessano, per avere i suoi momenti di visibilità.