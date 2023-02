"Uomini e Donne", Gemma e Silvio sempre più intimi: "Baci e massaggi"

La dama del trono over racconta la complicità trovata con il cavaliere: la coppia si lascia andare anche in studio

A "Uomini e Donne" continua a gonfie vele la conoscenza tra Gemma Galgani e il cavaliere Silvio. La coppia è stata protagonista nella puntata del dating show di Maria De Filippi andata in onda giovedì 23 gennaio. Silvio ha già dimostrato di avere una grande attrazione nei confronti della protagonista del trono over e tra i due c'è stata anche una cena, anche a San Valentino.

Come raccontato in studio da Gemma, sarebbe arrivato anche il bacio: "Lui è stato molto carino - ha raccontato Galgani -, affettuoso e anche molto passionale. Mi ha preso il viso tra le sue mani. Mi è piaciuto molto". Nel corso della puntata Silvio ha poi anche dimostrato le sue qualità di "massaggiatore", improvvisando un massaggio ai piedi di Gemma suscitando le risate del pubblico e degli opinionisti.

Tuttavia, per Gianni Sperti e Tina Cipollari c'è qualcosa che non va. I due opinionisti hanno visto Gemma più frenata del solito, forse perché non sarebbe rimasta ammaliata da Silvio. Lui, dal canto suo, dice di non essere in cerca di visibilità ma di essere veramente interessato a Gemma e disposto a lasciare il programma qualora non venisse corrisposto.