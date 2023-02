"Uomini e Donne", Gemma Galgani infuriata contro Claudio: cacciato dallo studio

Inizio di settimana complicato per la dama del trono over, a cui non sono piaciuti i comportamenti del cavaliere

La dama ha deciso di rivolgersi alla redazione del programma di Maria De Filippi per avere un confronto diretto con i tre cavalieri che aveva conosciuto nelle settimane precedenti: Claudio, Michele e Roberto. Galgani, infatti, non avrebbe apprezzato gli atteggiamenti dei tre signori dai quali si sarebbe sentita presa in giro: "Sono dei cafoni", ha esordito una volta al centro dello studio. In particolare, a finire nel mirino di Gemma è Claudio , definito: "una persona totalmente diversa da quella che è in realtà".

Anche Gianni Sperti decide di spezzare una lancia in favore di Gemma, accusando i cavalieri di non essersi comportati nel migliore dei modi e invitandoli a mostrarsi più gentili con lei. Non è finita però qui, perché al centro dello studio di "Uomini e Donne" arriva il colpo di scena.

Ed è ancora una volta Claudio a finire nell'occhio del ciclone: l'uomo non ha voluto incontrare nessuna delle dame che hanno chiamato per lui perché voleva avere l'esclusiva con Gabriella. Un atteggiamento che non è piaciuto alla padrona di casa del dating show di Canale 5: "Perché hai tenuto la signora se poi non l'hai frequentata?", gli ha chiesto Maria De Filippi. Claudio ha spiegato che in questo modo, le signore avrebbero potuto continuare a presenziare nel programma. "Quindi le signore ti hanno ringraziato perché le hai concesso di essere rimaste in trasmissione. Non sapevo che facessi anche la produzione", sbotta la conduttrice, che aggiunge: "Lui scopre di essere preso da una persona con cui non ha avuto niente. Non ti ricordi come si chiama la persona o il bacio? Quindi lunedì ti è venuto questo innamoramento? È stupita anche lei. Si sente un po' presa in giro. Adesso non potrai più conoscere altre persone? Visto che sei innamorato… Adesso deve andare a casa a riflettere”, conclude De FIlippi invitandolo a lasciare lo studio.