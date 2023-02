"Uomini e Donne", Maria De Filippi caccia Biagio dal programma

A "Uomini e Donne" Maria De Filippi caccia Biagio Di Maro dal programma. La conduttrice mette alla porta il cavaliere che, dopo aver deluso l'ennesima dama del trono over, abbandona per sempre il dating-show di Canale 5. "Biagio non nutro nessuna antipatia nei tuoi confronti - penso che questa trasmissione regga con o senza di te, ma io ti avevo già detto di accomodarti fuori, forse non l'hai capito". Esortato anche dall'opinionista Tina Cipollari che lo invita ad andare via, il cavaliere si alza, saluta tutti e lascia lo studio.

La puntata del 9 febbraio si apre con un riepilogo della situazione tra Biagio e Carla. La dama è avvelenata perché dopo la fine della loro relazione, il cavaliere napoletano cerca ancora una volta Clea. La scelta del cavaliere viene criticata duramente dagli opinionisti che invitano Biagio a andare via. "Secondo me tu sei stato sempre un farabutto sia da sposato che oggi che hai 60 anni. Il tuo modo di trattare le donne dà molto fastidio a chi ti guarda. Penso che oggi Biagio lascerà per sempre lo studio", con queste parole Tina Cipollari si scaglia contro Biagio che risentito si alza e si dirige fuori dallo studio. Nessuno lo ferma neppure la padrona di casa, ma Carla lo insegue.

Il cavaliere, dopo poco però, rientra in studio tra lo stupore generale dei presenti e torna a sedersi al centro dello studio. "Hai la faccia come il c**o", dichiara Gianni Sperti facendo notare a Biagio che è inutile la sua presenza dopo quello che è accaduto. "Sono tornato perché Carla mi ha chiesto di rientrare", si giustifica il cavaliere ma a quel punto è Maria De Filippi a prendere la parola e a mettere fine alla vicenda. La padrona di casa ribadisce di non avere nessuna antipatia nei confronti del cavaliere, ma di non essersi opposta quando i due opinionisti hanno considerato inadeguata la presenza di Biagio all'interno del programma. "Anche prima quando eri fuori e noi ti guardavamo dallo studio giocavi a fare il ruolo della vittima, ma intanto ti rimettevi il cartoncino con il tuo nome: non ho scritto scema addosso", dichiara Maria De Filippi prima di ribadire al cavaliere di lasciare il programma.

"Non ho nessuna antipatia nei tuoi confronti, ma ormai sta diventando una cosa insostenibile", ribadisce infine la conduttrice. Dopo queste parole Biagio non ha scelta e dopo aver salutato con freddezza tutti lascia per sempre il trono over di "Uomini e Donne".