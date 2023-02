"Uomini e Donne", Maria De Filippi sbotta con Alessandro: "Basta raccontarsi balle"

Il cavaliere del trono over, nella puntata dell'8 febbraio, racconta gli sviluppi della frequentazione con Pamela e si lamenta di non riuscire a vivere come vorrebbe il rapporto con la dama che lavora troppo, spesso, fino a notte fonda. A quel punto la padrona di casa sbotta e gli chiede: "Quindi vuoi andare avanti con Pamela? Penso si faccia prima a rispondere, invece di raccontarsi un sacco di balle". Non è la prima volta, infatti, che il cavaliere trova delle scuse per interrompere bruscamente la frequentazione con le dame del trono over.





Non a caso Alessandro è stato più volte attaccato anche dagli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, che lo hanno accusato di essere nel programma solo per visibilità e non per la reale intenzione di trovare l'amore. Un concetto che emerge anche durante l'ultima puntata quando Cipollari lo provoca: "Quanti mesi ti servono ancora per raggiungere la visibilità che desideri?", chiede l'opinionista.

La posizione di Alessandro non è chiara. Il cavaliere da un lato dice di sentirsi "soffocare" dalle attenzioni di Pamela perché non è abituato alla presenza costante di una donna nella sua vita; dall'altro lato, però, non sopporta il fatto che la dama sia costantemente impegnata e che i loro orari non coincidano.

"Hai capito se Pamela ti interessa?", incalza De Filippi, ma Alessandro sposta l'attenzione ancora una volta sulle serate di Pamela che un giorno a settimana lavora, fino a notte fonda, come barista. Una condizione che non va a genio al cavaliere che a un certo punto propone alla dama di rinunciare al lavoro. "Lei ha un contratto da nove anni con questo locale", fa notare Maria De Filippi che infine pone la domanda che mette il cavaliere davanti a una scelta precisa.

"Vuoi conoscere anche altre donne?", chiede la conduttrice ma Alessandro non risponde in maniera chiara. A quel punto però, interviene Pamela che stanca delle lamentele del cavaliere ribadisce: "Vuoi conoscere altre donne?". Alessandro rimane in silenzio, ma la sua volontà è chiara a tutto il parterre. Pamela, a quel punto, capisce che il cavaliere sarebbe disposto a conoscere anche altre dame e lo lascia solo al centro dello studio chiudendo così la loro frequentazione.