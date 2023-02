"Uomini e Donne", continua il tira e molla tra Gloria e Riccardo

La dama e il cavaliere del trono over litigano e mettono, ancora una volta, in discussione la loro relazione

A "Uomini e Donne" non c'è pace per Gloria e Riccardo. I due, dopo aver chiuso e riaperto la loro frequentazione più volte, discutono ancora una volta al centro dello studio del programma di Maria De Filippi. La causa, questa volta, è la gelosia di Gloria per Riccardo per via di uno scambio di battute tra quest'ultimo e una sua follower su Instagram. Per rassicurare Gloria, Riccardo mostra le chat della conversazione a Gianni Sperti che le legge in studio: "Lei gli scrive tantissime cose e lui risponde 'Ti ringrazio tanto'. Lei commenta 'Ho perso le parole Riccardo, un bronzo di Riace... vuoi farci morire' e poi 'vuoi farmi da personal trainer, chiedo troppo?'. Lui le risponde 'non credo ne abbia bisogno'. Comunque è sempre lei che scrive".

La lite tra la dama e il cavaliere scatena anche la reazione di Armando Incarnato e Roberta di Padua che questa volta intervengono a favore di Riccardo e attaccano Gloria. "Perché lo stai infangando?", accusa Armando mentre Roberta considera: "Se avesse dato a me le attenzioni che sta dando a Gloria, sicuramente non saremmo tornati qui".

Gloria e Riccardo sembrano non trovare un punto di incontro e quando la padrona di casa chiede cosa ne sarà di loro e del loro rapporto Riccardo risponde per entrambi: "Decido io. Chiudiamo qua. Ci hai messo troppo per rispondere", dichiara il cavaliere mentre la dama riflette, forse più del dovuto, prima di dare una risposta. Sarà davvero così o li rivedremo ancora una volta al centro dello studio, nelle prossime puntate del dating-show di Canale 5?