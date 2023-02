Gemma Galgani, due di picche da parte di Claudio: la colpa è di Tina?

A "Uomini e Donne" per Gemma Galgani sfuma un'altra possibilità di trovare l'uomo della sua vita. La dama riceve un due di picche da Claudio che decide di non frequentarla più. Gemma, disperata per il modo in cui il cavaliere la rifiuta, si dispera in camerino e una volta in studio si sfoga in presenza di Claudio e di tutto il parterre del trono over. "Ho deciso di passare la sera del mio compleanno con te e tu decidi di ripagarmi così - accusa la dama - adesso questa data sarà segnata per sempre".

La verità è che Claudio sarebbe interessato a Tina Cipollari, l'opinionista storica del programma, che in un primo momento avrebbe ricambiato l'interesse per poi fare un passo indietro. "Avrei frequentato con piacere Tina se avesse rispettato le regole del programma", rivela il cavaliere che voleva che l'opinionista lasciasse il suo ruolo per fare parte del parterre femminile e frequentarlo. Proposta che Cipollari ha declinato.

"Non è colpa mia se non ti vuole più", l'opinionista discute in studio con Gemma provata dal rifiuto del cavaliere che l'accusa di averle rubato il cavaliere. "Penso che lui non ti voglia a prescidere, non perché ci sono io: giusto Claudio?", chiede Tina al cavaliere che conferma.