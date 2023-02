Maria De Filippi offre un lavoro ad Alice: "Se vuoi qui c'è un posto per te"

La conduttrice di "Uomini e Donne" parla alla corteggiatrice di Federico: "So che sei stata licenziata per venire qui"

Non solo un fidanzato, Alice a "Uomini e Donne" potrebbe trovare anche un lavoro. A Offrirglielo è proprio la padrona di casa Maria De Filippi che in studio le dice: "Se vuoi puoi lavorare con noi. Ho saputo che hai avuto un problema a lavoro a causa di questa trasmissione". La conduttrice si riferisce al fatto che Alice è stata licenziata a causa delle troppe assenze che avrebbe fatto a lavoro per essere presente alle registrazioni del programma e frequentare Federico.

"So che non vivi a Roma, quindi questo potrebbe essere un problema. Ma se non dovessi trovare lavoro, qui ce l'hai", ribadisce la padrona di casa mentre Alice in lacrime ringrazia per l'offerta.

"Questo dimostra quanto le piace Federico", si inserisce nel discorso l'opinionista Gianni Sperti riferendosi al fatto che la corteggiatrice ha trascurato la sua posizione professionale per conoscere il tronista perdendo così il lavoro.