Gianni Sperti contro Biagio: "La devi smettere di usare le donne"

Non è la prima volta che Biagio, a "Uomini e Donne", ferisce le dame che frequenta. Per questo motivo il cavaliere è finito al centro delle polemiche in studio ed è stato attaccato duramente dagli opinionisti e dalle sue dame. "Biagio la devi finire di usare le donne - così Gianni Sperti durante l'ultima puntata del programma di Canale 5 - se non hai intenzioni serie basta con certi discorsi, le illudi e poi ci vai a dormire, ma il giorno dopo le lasci. Lo fai da tre anni. Basta".

Un'osservazione giusta, quella dell'opinionista, visto che Biagio anche questa volta ha intrapreso prima una conoscenza con Carla e poi, di punto in bianco, ha deciso di frequentare un'altra donna, prendendo le distanze dalla prima dama. "Se dici di tenerci a me perchè esci con lei? Me lo devi spiegare", ha chiesto Carla che già nella scorsa puntata ha perso le staffe. Ma Biagio sembra non voler dare l'esclusiva a nessuna. Una decisione questa che lo porta, puntualmente, a essere "scaricato" da tutte le donne che incontra nell'ambito del trono over.