A "Uomini e Donne", Gloria e Riccardo interrompono la frequentazione e lei lascia il programma per un addio definitivo. La dama, dopo aver provato per mesi a frequentare Riccardo Guarnieri, abbandona il dating-show di Canale 5 dopo l'ennesimo rifiuto del cavaliere pugliese. Non è la prima volta che i due si allontanano per poi riavvicinarsi ma, questa volta, la dama sembra sicura della decisione presa a meno che il cavaliere non faccia un passo nei suoi confronti che per il momento non c'è stato.

Nella puntata del 10 febbraio Gloria e Riccardo si ritrovano al centro dello studio per un riepilogo della loro situazione. Dopo le discussioni delle settimane scorse, Gloria è pronta a superare la crisi e propone a Riccardo di lasciare insieme il programma per vivere, lontano dai riflettori, la loro relazione. Riccardo, però, non è convinto non si sente pronto per un passo del genere e rifiuta. "Allora Maria io lascio il programma - dichiara Gloria - solo così rispetto i miei sentimenti". Il cavaliere le chiede di rimanere, ma ha bisogno di più tempo per superare le incomprensioni passate e alcuni atteggiamenti della dama. "Riccardo, ma tu tu devi ammorbidire: sei troppo esigente", considera l'opinionista Tina Cipollari.

Neppure l'intervento di altre dame e cavalieri del parterre del trono over è riuscito a far cambiare idea a Riccardo. "Apprezzo quello che ha fatto, ma al momento è questa la situazione, sono deluso e non sono pronto", si giustifica il cavaliere. "Pensavo di risolvere i nostri problemi fuori di qui, non serve rimanere qua. Ma non serve neppure elemosinare, la scelta è tua", replica Gloria che saluta tutti e lascia lo studio, questa volta per sempre.