"Uomini e Donne", Ivan imbarazza Tina: "Mi piace la tua..."

A "Uomini e Donne" Ivan spiazza tutti. Il cavaliere del trono over si dichiara a Tina Cipollari e le chiede di uscire. "Devo dire che Tina è una donna bellissima, ma dal vivo ancora di più, ne sono rimasto colpito", così il cavaliere 48enne all'opinionista storica del programma che non riesce a nascondere l'imbarazzo. A quel punto Maria De Filippi chiede a Ivan con chi vorrebbe ballare e lui sceglie proprio l'opinionista, ben due volte.

Chi è il nuovo cavaliere - Ivan vive in Svizzera ed è una new entry del trono over. Nella vita fa il medico e a "Uomini e Donne" non ha perso tempo, appena arrivato ha iniziato a vedere Desdemona. Dopo di lei è uscito con Paola e vorrebbe uscire con Michela. Ma c'è un'altra donna che ha colpito il 48enne e lo dichiara nella puntata andata in onda il 16 febbraio. "In televisione è bella, ma dal vivo lo è molto di più", Ivan rivela di essere colpito dalla bellezza di Tina Cipollari e fa sapere di volerla conoscere.

La reazione di Tina - "Non me l'aspettavo", dichiara Tina Cipollari che, per la prima volta a "Uomini e Donne", si mostra molto imbarazzata. Tina rifiuta l'invito a cena di Ivan: "Stasera non posso sono impegnata", fa sapere l'opinionista che poi accetta un ballo con il cavaliere. "Questa cosa in qualche modo ti lusinga?", chiede la padrona di casa che nota l'imbarazzo di Cipollari e la esorta ad accogliere con entusiasmo questa novità. L'unica che non sembra felice del'interesse di Ivan per Tina è Gemma Galgani che invita l'opinionista a rimanere al suo posto e a non "mischiarsi" con le dame del parterre femminile: "Vedo che i cavalieri diminuiscono, mentre noi dame aumentiamo".