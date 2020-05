Gemma incontra il 26enne Sirius, ma Tina lo attacca: "Mi fai schifo, non ti vergogni?"

Sirius esiste. Si chiama Nicola e ha 26 anni. Il corteggiatore di Gemma Galgani, 70 anni, ha abbandonato la frequentazione virtuale e si è mostrato alla dama del trono over di "Uomini e Donne". Vestito di bianco, durante un appuntamento notturno, il giovane cavaliere ha voluto organizzare una sorpresa per Gemma in occasione del loro primo incontro.

Se la dama torinese non ha fatto nessuna obiezione sull'età del 26enne, l'opinionista Tina e parte delle persone presenti in studio non hanno avuto lo stesso atteggiamento in presenza del cavaliere. "Mi fai schifo, ma non hai vergogna di corteggiare un'anziana?, Tina Cipollari è furiosa e si scaglia contro Nicola, che durante le chat con Gemma si firmava col nome di Sirius. "Ma quanti anni ha tua madre?", rilancia l'opinionista storica del programma fino a quando Maria De Filippi non la invita a placarsi per dare modo al giovane cavaliere di spiegarsi. "Ho frequentato diverse donne - ha subito replicato Nicola - ma per me l'età non conta", si è giustificato il 26enne che pare mostrare tutte le buone intenzioni al fine di iniziare una frequentazione vera e propria con Gemma.