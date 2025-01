"C'è posta per te", Stefano De Martino è il regalo di due fratelli alla nonna e la mamma

"Veniamo per dire a mamma e a nonna che se non abbiamo preso brutte strade e siamo bravi ragazzi è grazie a loro. – hanno raccontato i due ragazzi – Vogliamo dire loro che, nonostante nostro papà sia morto quando avevamo 5 e 9 anni, se siamo cresciuti in una famiglia solida è grazie alla loro presenza".