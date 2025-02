Alla domanda di Maria De Filippi, che le chiedeva quali intenzioni avesse nei confronti del cavaliere Gemma ha risposto: "Io e Salvo? Potremmo andare a cena...". Tuttavia, il tono di Gemma non è apparso per nulla convincente e ha fatto scattare Tina Cipollari. Dopo varie domande, infatti, Gemma ha confidato di non essere rimasta attratta più di tanto dall'aspetto esteriore di Salvo. "Non ti è mai capitato che un uomo che non ti attraeva fisicamente, diventasse poi interessante per te?", ha chiesto Gianni Sperti. "Perché prendi in giro le persone?", ha proseguito Cipollari. Gemma, a questo punto, ha risposto di non aver mai vissuto una situazione vissuto simile. Lasciando tutto lo studio con il dubbio sul suo interesse per il cavaliere.