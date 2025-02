"Uomini e Donne", Francesca Sorrentino scaricata da Gianmarco: "Sono stufo, me ne vado"

"La verità è questa: tu da quando è subentrato Gianluca, non ci capisci più niente. Hai occhi solo per lui", commenta Tina Cipollari. "Io cosa ci sto a fare qui? Devo rimanere per farmi trattare a pesci in faccia? Sono mesi che passo come sottone. Basta", si sfoga Gianmarco. A questo punto il corteggiatore, visibilmente irritato, decide di abbandonare lo studio: "Io non voglio applausi, non me ne frega un c***o. Volevo conoscere te, ma visto che siamo diversi me ne vado. Troverò qualcun altro e anche tu troverai un altro. Grazie a tutti, è stato un piacere". Dopo questo forte confronto, Tina prova ad andare incontro a Gianmarco per riportarlo nello studio di "Uomini e Donne". Tornerà per provare a far pace con Francesca o si tratta di un addio definitivo?