"Uomini e Donne", la prima lussuosa esterna di Tina Cipollari tra rose e champagne

"Io stasera sono molto felice di averti a cena con me. Sono a cena qui con te grazie a due colleghe che mi hanno fatto una sorpresa. È stato un momento emozionante perché quando fai del bene alle persone, poi ti torna", esordisce commosso Cosimo. E aggiunge: "Posso ordinare una bottiglia importante? Perché è un onore". I due brindano così con dell'ottimo champagne rosè, ma le sorprese per Tina Cipollari non sono finite. Il corteggiatore fa portare per lei un mazzo di rose e una collana d'oro 18 carati con tanto di certificato di garanzia. "Grazie è veramente bello, un bellissimo pensiero", commenta la tronista. Tina poi propone a Cosimo di trascorrere qualche giorno assieme: "Visto che ora si avvicina San Valentino, magari potremmo organizzare un weekend. Tipo a Parigi?". Il corteggiatore accetta e le fa un'ultima sorpresa: prende un microfono e comincia a cantare per lei "Tu si' na cosa grande" di Domenico Modugno. L'attrazione tra i due appare evidente e la serata è stata un successo, ma Tina non sembra ancora intenzionata a lasciargli il numero di telefono.