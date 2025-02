"Uomini e Donne", Gemma scarica Stefano: "Ti piacciono le donne più giovani"

Nello studio di "Uomini e Donne" il confronto tra Gemma Galgani e Stefano comincia immediatamente con toni diretti e la dama appare molto decisa. "Ci vediamo adesso dopo una settimana di silenzio. Non è stata una conoscenza piacevole, per quanto mi riguarda, perché quando siamo stati a cena assieme mi sei sembrato arido nei miei confronti e sembravi molto insofferente", spiega Gemma. E aggiunge: "Ci siamo poi sentiti, mi hai detto che non eri coinvolto e che comunque sei abituato a frequentare ragazze che sono più giovani di me di 20 anni. La domanda allora è: perché sei venuto per me, sapendo che la mia età è questa?". "Gemma, onestamente non sapevo la tua età. Ho visto varie clip e ti ho vista forse 5 anni, non ho visto le ultime. Comunque non è questo. Volevo conoscerti, ti ho conosciuta in parte e purtroppo è solo un rapporto spirituale quello che ho avuto nei tuoi confronti. Mi piaci molto e sei interessa, però non basta", replica Stefano. E precisa: "Speravo di coinvolgerti nelle mie attività sportive". "Ho capito, ma non è che posso promuovere le tue attività sportive se prima non c'è proprio nulla. Mi hai proposto le attività sportive a Torino e ho pensato che fosse un modo per venire a trovarmi, ma così non è stato. Io sinceramente ho anche altri interessi", ribadisce la dama.