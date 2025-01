"Uomini e Donne", lo studio straborda di corteggiatrici per il trono di Gianmarco

Sono arrivate con un pullman le prime cento corteggiatrici per il ragazzo: poi, lo studio del programma di Canale 5 è stato letteralmente sgomberato per far in modo a tutte le ragazze di entrare. "Neanche alle processioni c'è così tanta gente", ha scherzato Tina Cipollari. Gianni Sperti, invece, lo ha definito un "pellegrinaggio". Vista la mole di pretendenti Maria De Filippi ha spiegato che l'unico modo per dare a tutte le ragazze la possibilità di farsi conoscere da Gianmarco è quello di conceder loro una quarantina di secondi a disposizione ciascuna per paragli e giocarsi le proprie carte.