Prima di comunicare la sua scelta definitiva, Martina De Ioannon ringrazia l'altra tronista Francesca Sorrentino e Gemma Galgani che le hanno fatto un regalo, ma un pensiero particolare va alla conduttrice Maria De Filippi che l'ha sostenuta in tutto questo percorso. "Maria, ti ringrazio perché quando mi hai proposto questo percorso venivo da una situazione in cui nessuno mi ha capita e mi sentivo tanto sbagliata. Tu mi hai capita e mi hai fatto ragionare sul fatto che sbagliare ti tiene viva e ti fa fare dei passi importanti. Io non so, e non voglio sapere, se sei fiera del mio percorso", spiega commossa la tronista. "Assolutamente sì, ma pensavo l'avessi capito. No?", replica la conduttrice. "Sì, però, volevo solo dirti che mi porto dentro tutto. Grazie, sono grata per questo", conclude Martina. Ora la tronista è pronta per scegliere, uscirà con Gianmarco o con Ciro?