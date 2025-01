"Uomini e Donne", Tina Cipollari si rimette ufficialmente in pista: "Voglio un uomo molto benestante e generoso"

"Voglio un uomo disposto a sposarmi- prosegue Tina-. Bisogna fare la comunione dei beni e deve essere molto ricco: avere una bella casa in montagna tipo St. Moritz, avere diverse case in posti come Londra, Parigi e New York e deve piacergli viaggiare". "Insomma, ce ne sono tanti così. E tu cosa gli dai in cambio?", chiede scherzando la conduttrice. "In cambio io gli do la mia presenza. Sono una donna di casa, so cucinare bene e sono una donna molto dolce con un uomo che mi dà quello che desidero", spiega l'opinionista. E aggiunge: "Lo lascerei molto libero. Se vuole andare a giocare a golf o con la barca a vela. Non ha importanza l'aspetto fisico. Questo è un appello serio, anche se l'ho detto ridendo". "Non gli possiamo chiedere la dichiarazione dei redditi. Chi viene, viene, non lo possiamo verificare", precisa Maria De Filippi. "Allora, per metterli alla prova, la prima volta che vengono qui devono portarmi un regalo. Voglio un uomo generoso, non avaro", conclude Tina.