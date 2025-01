Nello studio di "Uomini e Donne" Renato entra per raccontare la sua versione dei fatti, ma con Gemma si accende lo scontro. "Quella sera ho detto mi sto i********o, ma detta così non ha nessuna logica. Il punto più importante è perché sono arrivato a dirti questo, tra l'altro ridendo", spiega Renato. "Ok, diciamo anche che tu l'abbia detto ridendo, ma non dovevi dirlo comunque. Risparmiami, per favore, tutta una parte che vorrei evitare di dire perché non è carino. Le tue espressioni sono troppo colorite, anche nei confronti di Sabrina", ribatte la dama. "Ti inventi le cose, siamo andati a cena ed è stato tutto tranquillo. Purtroppo fumo e tu ogni volta me la menavi, ma non me la sono presa. Dopo siamo arrivati in ascensore e tu eri terrorizzata che io volessi venire in camera", racconta il cavaliere. E aggiunge: "Ci siamo baciati, non ci siamo neanche staccati e tu hai detto che devo smettere di fumare. Con il sorrisino allora ti ho detto che sei una rompi..... Ti ho chiesto scusa, non c'era cattiveria nè rabbia". Il confronto tra i due prosegue e Renato ammette: "Gemma mi piace come persona perché è intelligente e istruita, ma non è una donna reale con cui potrei costruire una vita assieme. Pensavo fossi una donna più semplice". "Nemmeno io, non ho altro da aggiungere", conclude la dama. Il rapporto tra i due termina, dunque, definitivamente. Riuscirà Gemma a trovare un nuovo cavaliere?