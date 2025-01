Tutto è partito dal lavoro di Renato: il cavaliere, infatti, si occupa di imballaggio di opere d'arte. Un lavoro che, inizialmente, ha acceso l'interesse di Tina: "Ma quanto guadagni?", ha chiesto l'opinionista pronta a tornare sul trono in veste ufficiale. Renato, però, nonostante sia proprietario dell'azienda ha spiegato di non guadagnare abbastanza per lei: non è facile, infatti, assecondare le richieste di Cipollari. Se l'età non è un problema, il fatturato è il requisito più difficile da ottenere per presentarsi alla corte dell'opinionista.